حبس مسجل خطر بتهمة سرقة أسلاك المصاعد بالظاهر

أمرت جهات التحقيق الظاهر اليوم، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بدائرة قسم شرطة الظاهر كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، له معلومات جنائية) وبحوزته 7 دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد "مجهولين المصدر" وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "الخلع"، وأمكن التوصل للمجنى عليه، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وباعترافات المتهم بتطوير مناقشته بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.