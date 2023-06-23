تقرير: سوق الذهب في مصر قد يدخل موجة شراء جديدة تدفع الأسعار للصعود

أكد تقرير صادر اليوم عن جولد بيليون، استمرار التذبذب في أسعار الذهب بمصر منذ بداية الأسبوع في ظل ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية وتغيرات في أسعار الذهب العالمي، بالإضافة إلى عدم وضوح بشأن عودة الأسعار للارتفاع أو الاستقرار عند مستوياتها الحالية.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الجمعة 2215 جنيها للجرام، وذلك بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى عند 2225 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17720 جنيها.

ومنذ كسر سعر الذهب للمستوى 2200 جنيه للجرام لأسفل وشهدت الأسواق تذبذب وضح وعدم استقرار، خاصة مع توقف الهبوط ومحاولة ارتفاع الأسعار بعد يقين بعض المشاركين في الأسواق أنه قد حان وقت الشراء، ولكن استمرار أسعار الذهب العالمي في الهبوط قد حد من الطلب على الشراء في السوق المحلي. وفق جولد بيليون

وحاول سعر الذهب أمس اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام وبدأ الارتفاع ولكنه فشل في ذلك بسبب ضعف زخم الصعود وعاد لينهي تداولات الجلسة عند نفس المستوى، خاصة أن المضاربات قد تزايدت في أسواق الذهب منذ هبوط السعر تحت 2200 جنيه للجرام.

تحركات سعر الذهب عادت إلى التفاوت بشكل أكبر نسبيًا من الفترة الماضية التي امتازت بالهدوء والاستقرار وهو ما يدل على عودة المضاربة إلى سوق الذهب في محاولة لبدء موجة شراء جديدة، ولكن حتى الآن العوامل الحالية في السوق المحلي أو العالمي لا تساعد على الارتفاع.