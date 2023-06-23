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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"تتزعمه سيدة ".. سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات السيارات بالموسكي

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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 نجحت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت أشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة تخصص فى سرقة متعلقات السيارات بمنطقة الموسكي.

 تعود الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة أخطارا مفاده ضبط إحدى السيدات، بدائرة قسم شرطة الموسكى، لقيامها ببيع جهاز تابلت بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية بأحد محال الأجهزة الإلكترونية الكائنة بدائرة القسم، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقة شنطة بداخلها بعض الأجهزة الإلكترونية من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الزجاج" بالإشتراك مع شخصين "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (جهاز "تابلت" - 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"- أجنة حديدية - جاكوش - سيارة ملك وقيادة أحدهما).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والمغافلة" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وإعترفوا بإرتكاب 3 وقائع أخرى، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاب توب لدى عميلهم "سيئ النية" "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة.

بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


 

تشكيلا عصابيا نشاطه الإجرامى سرقة متعلقات المواطنين الموسكي