ads
الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي يدعو لتشجيع الاستثمارات الألمانية في بلاده

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تكثيف نسق الاستثمارات الألمانية في تونس وتشجيع المؤسسات الألمانية على مزيد تعزيز تواجدها في البلاد بعدة قطاعات واعدة، علاوة على مزيد تثمين ودعم برامج تبادل الطلبة والتكوين المهني، مثنيا، على قيمة الخبرات والكفاءات التونسية العاملة في ألمانيا باختصاصات مختلفة. 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، في مقر سفارة تونس بباريس، مع المستشار الألماني أولاف شولتز والذي تم خلاله التطرق لعلاقات الصداقة الوطيدة القائمة بين تونس وألمانيا في شتى المجالات والفرص المتاحة للبلدين لتطوير الشراكات ولا سيما في المجالات العلمية والبحثية والطاقات المتجددة والنظيفة والسياحة. 

وكان هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على الإدراك المشترك لضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتطوير آليات العمل والتنسيق للتصدي لأسبابها العميقة.

الرئيس التونسي تشجيع الاستثمارات الألمانية قيس سعيد تطوير الشراكات الرئيس التونسي قيس سعيد