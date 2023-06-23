الرئيس التونسي يدعو لتشجيع الاستثمارات الألمانية في بلاده

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تكثيف نسق الاستثمارات الألمانية في تونس وتشجيع المؤسسات الألمانية على مزيد تعزيز تواجدها في البلاد بعدة قطاعات واعدة، علاوة على مزيد تثمين ودعم برامج تبادل الطلبة والتكوين المهني، مثنيا، على قيمة الخبرات والكفاءات التونسية العاملة في ألمانيا باختصاصات مختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، في مقر سفارة تونس بباريس، مع المستشار الألماني أولاف شولتز والذي تم خلاله التطرق لعلاقات الصداقة الوطيدة القائمة بين تونس وألمانيا في شتى المجالات والفرص المتاحة للبلدين لتطوير الشراكات ولا سيما في المجالات العلمية والبحثية والطاقات المتجددة والنظيفة والسياحة.

وكان هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على الإدراك المشترك لضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتطوير آليات العمل والتنسيق للتصدي لأسبابها العميقة.