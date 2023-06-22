سفير اليابان: أهنئكم بنجاح التأمين الصحي الشامل بالأقصر.. صور

زار هيروشي أوكا سفير دولة اليابان لدي مصر، اليوم الخميس، مستشفى الكرنك الدولي، وكان في استقباله الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة بالأقصر، وذلك على هامش زيارة السفير لمحافظة الأقصر وبناء على طلبه بزيارة مستشفى الكرنك.

أجرى سفير اليابان، جولة تفقدية استهدفت الوقوف على ماهية الخدمات الصحية المقدمة والأقسام المختلفة، والتي تضمنت السياحة العلاجية والخدمات الفندقية، وخدمات الغرفة الوطنية للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وكذلك الخدمات المختلفة لقسم الأشعة.

وأعرب السفير الياباني، عن رغبته في التقاط صورة تذكارية وتوثيقية مع أحد الأجهزة يابانية الصنع للأشعة المقطعية، تم تركيبه حديثا في المستشفى يحمل الهوية اليابانية، والذي يعتبر أحد أوجه التعاون المشترك بين البلدين لخدمات الرعاية الصحية، بجانب العديد من البرامج التدريبية والتنفيذية، مثل تطبيقات جودة الخدمات الصحية بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووكالة الجايكا اليابانية، والتي اطلع الوفد خلالها مراحل تنفيذ عدد من تلك البرامج في عدد من الأقسام بالمستشفى مثل برنامج 5S، وبرنامج kaizen .

وقال السفير الياباني، أنه من خلال زيارته لعدد من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالمقارنة بها تعتبر محافظة الأقصر هي تحدي كبير للهيئة العامة للرعاية الصحية في المرحلة الأولى، نظرا لطبيعتها الجغرافيا الصعبة والمتشعبة إلا أن نجاحها مميز جدا.

في ختام جولته، دون سفير اليابان كلمة تذكارية قال فيها : " أهنئكم علي نجاح الانجاز لمشروع التأمين الصحي الشامل في الأقصر، أتمني أن أرى الابتسامة علي وجوه الكثير من المصريين بفضل نظام التأمين الصحي الشامل،كما أننا منبهرين بالتعاون المشترك مع الجايكا لتحسين الكفاءة الصحية في المستشفيات.. هيروشي أوكا .. سفير اليابان لدي مصر"، ثم اختتم الزيارة بالتقاط عدد من الصور والهدايا التذكارية.

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