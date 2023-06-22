الثانوية العامة 2023| إجازة 5 أيام للطلاب بمناسبة عيد الأضحى .. تفاصيل

يؤدي طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ماراثون الامتحانات، الأحد المقبل، ويؤدون الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي “العلوم والرياضة”، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

ويأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الكيمياء»، كالآتي: مجموعها الكلي 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

كما يأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الجغرافيا»، كالآتي: مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

فيما يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم “الكيمياء”.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو إلى 1 يوليو، ويستأنف الطلاب الماراثون وفقا للجدول، الآتي:

الأحد 2 يوليو: “فيزياء”- لشعبتي علوم ورياضيات- و"تاريخ"- للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو: “الرياضيات التطبيقية ”الاستاتيكا"- شعبة الرياضيات.

الخميس 6 يوليو: “اللغة الأجنبية الأولى”- شعبة عامة

الأحد 9 يوليو: “الجيولوجيا والعلوم البيئية -شعبة العلوم و"الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل"- لشعبة الرياضيات- "علم النفس والاجتماع”- للشعبة الأدبية

الثلاثاء 11 يوليو: “الرياضيات التطبيقية الديناميكا”- شعبة “الرياضيات”

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.