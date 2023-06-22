وزير الشباب: حريصون على إتاحة الممارسة الرياضية لجميع الفئات

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس، أعضاء اللجنة العليا والتى شكلت مؤخرا لإدارة سلسلة نادى النادى، وعقد الاجتماع الأول للجنة بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتناول الاجتماع توجيهات صبحي بوضع السياسة العليا وإعداد الهيكل التنظيمي لكل فرع من فروع النادى لادارته، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة وتطوير العمل بكافة أفرع سلسلة نادى النادى.

كما وجه وزير الرياضة بإعداد خطة تسويقية لكافة فروع السلسلة مع الوضع فى الاعتبار عمل هوية موحدة لسلسلة فروع نادى النادى تتعامل بشكل موحد مع متطلبات التسويق والتطوير لمنشآت السلسلة.

وأوضح وزير الرياضة أن الهدف من اقامة سلسلة نادى النادى تنفيذ الدور الحكومي لوزارة الشباب والرياضة بتواجد وأحقية جميع طبقات المجتمع المصري لممارسة الرياضة وهو ما نحرص عليه بوزارة الرياضة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرياضية والتى كانت من ضمنها إقامة سلسلة أندية نادى النادى والتى بدأت بفروعها بأكتوبر وشيراتون ونادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب نادى القطامية والذي انضم مؤخرا لسلسلة نادي النادى.

وأشار صبحي إلى أن البعض من الأندية الخاصة قد بدأت بالفعل فى تقليل سعر عضويتها بعد تواجد سلسلة أندية نادى النادى والتى لاقت قبول كبير من طبقات مختلفة من الجمهور المصري ، مضيفا أن من ضمن الأهداف الهامة لسلسلة نادى النادى هو تنمية تلك الأندية لمواردها ذاتيا وهو ما سوف يمكنها من أن تقوم بالصرف على نفسها من خلال وجود ضمانات دخل لتلك الأندية من خلال الإنشاءات الاستثمارية بالإضافة لما تملكه تلك الأندية من دخل من الأنشطة والأكاديميات الرياضية.

حضر الاجتماع المهندس محمد مختار الرشيدي، الدكتور محمد حسام الملاح، المستشار طارق أبوزيد ، المستشار محمد دياب، اللواء محمد نور ، الاستاذ محمد الكردي ، الدكتورة شيماء أبو عبلة، الأستاذ محمد جبريل.