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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط  (5) قضايا .
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (2446) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام: ضبط  (28) قضية .
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (261) حكم قضائى متنوع. 
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

أمن المنافذ بوزارة الداخلية مكافحة جرائم تهريب البضائع