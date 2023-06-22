مقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه على يد آخر في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة المدعو س ا، 35 عامًا، إثر جرح بكتر في الرقبة ولقي مصرعه في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمد عطية، قريب زوجته، وأنه ارتكب الواقعة باستخدام سلاح أبيض كتر.

وكشفت التحريات أن المجني عليه متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم عمره 8 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وأحيل للجهات التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.