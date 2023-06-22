«مصيلحي» يطالب لاعبي الاتحاد السكندري باستعادة الأمجاد أمام بيراميدز بكأس مصر

طالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بتحقيق نتيجة الفوز وتخطي عقبة بيراميدز الليلة، والتأهل لدور الثمانية بكأس مصر .

وحرص محمد مصيلحي، على التواجد داخل ملعب التدريب، والاجتماع مع اللاعبين، لرفع الروح المعنوية ،واستعادة الإنتصارات مجددًا خلال مسابقة كأس مصر ،حيث تعد البطولة الأقرب لجماهير سيد البلد، وخاصة أن الأخضر الأكثر تتويجاً بها خلال مشوار البطولة.

ويستضيف استاد الإسكندرية ،لقاء الاتحاد السكندري وبيراميدز، في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ١٦ بكأس مصر.