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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد والغرامة لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها ، حضوريا بمعاقبة المتهم عبدالله جمعه بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدره بمدينة نصر والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بانه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً وهو indazole carboxamides) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية بأنه وحال مرور  معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم عبد الله جمعه بالطريق العام محرزاً كيس بلاستيكي شفاف بداخله جوهر (mdmb4enpinaca) المخدر أحد مشتقات جوهر (indazole carboxamide) المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٣٧ كيس بلاستيكي شفاف يحوي كلا منهم ذات الجوهر المخدر أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس 38 المضبوطين جميعهم يتبع الجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا ٢۱,۰۸ جراما. 

المشدد والغرامة الاتجار في المواد المخدرة مدينة نصر