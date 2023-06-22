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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الصومالي: بلادنا أقرب إلى السلام والاستقرار مما كانت عليه منذ فترة طويلة

الرئيس الصومالي الدكتور
الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود
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أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، أن الصومال أقرب إلى السلام والاستقرار، مما كانت عليه منذ فترة طويلة.. مقدما الشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها المستمر والوقوف إلى جانب جمهورية الصومال.

وقال رئيس الصومال -خلال لقائه اليوم الخميس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وذلك بمقر "البنتاجون" في واشنطن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية- إن الجيش الصومالي استعاد أكثر من 70 مدينة من قبضة ميليشيات الشباب الإرهابية خلال العام الماضي.. مضيفا أن الجهات الأمنية بذلت جهودا لتعزيز الأمن، والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات الإرهابية في العاصمة مقديشيو.

من جانبه.. قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار دعم الصومال على حربها ضد مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ومكافحة أزمة تغير المناخ والجفاف.

الرئيس الصومالي الصوم حسن شيخ محمود