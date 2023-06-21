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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الجيش المجري: مصرع شخصين جراء تحطم مروحية عسكرية فى كرواتيا

الجيش المجري
الجيش المجري
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أعلن الجيش المجري، اليوم الأربعاء، مصرع شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية في كرواتيا المجاورة.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن طائرتي هليكوبتر من طراز إيرباص H145 تابعين للقوات الجوية كانتا في رحلة تدريبية عندما تحطمت إحداهما، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المروحية عندما تحطمت قرب العاصمة الكرواتية زغرب.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتي شخصين، فيما ما زال البحث جاريا عن العضو الثالث بالطاقم، ولم يتضح سبب الحادث على الفور.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش عن تعازيه في وفاة أفراد سلاح الجو المجري وعن حزنه العميق جراء الحادث.

الجيش المجري كرواتيا زغرب