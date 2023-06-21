رئيس البورصة: بدء التداول على أسهم "طاقة عربية" بعد عيد الأضحى

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه من المنتظر بدء التداول على شركة طاقة عربية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك-وهي أول شركة يتم طرحها بالسوق الرئيسي في عام 2023- مضيفًا أن الشركة تنهي الإجراءات الأخيرة للتداول بسوق المال بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

تأثر سوق المال المصري بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

أشار الدكاني في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر عقد عصر اليوم الأربعاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، إلى تأثر سوق المال المصري بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سواء على مستوى الأداء المالي للشركات المقيدة أو على مستوى استمرار بيع المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية.

وكانت البورصة المصرية، قد وافقت على قيد أسهم شركة طاقة عربية، قيدًا مؤقتًا بغرض التداول المباشر بدون طرح، لتصبح أول شركة يتم قيدها بالبورصة بغرض التداول منذ أكثر من 20 عامًا.



يأتي ذلك لانطباق كل الشروط اللازمة لقيد الشركات بالبورصة على شركة طاقة عربية، والتي تخطط من القيد إتاحة التداول المباشر بهدف الاستفادة من مزايا التداول بالبورصة وأهمها الاستفادة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، يسهم القيد في توفير السيولة المالية لحاملي الأسهم بما يساعد على سهولة الدخول والخروج من السوق فضلا عن وجود تقييم يومي لاستثماراتهم عبر منصة تداول كفؤة.