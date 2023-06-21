محافظ السويس يكرم أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. صور

كرم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أوائل الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى السويس للعام الدراسي 2022.2023، اليوم الأربعاء، بمبنى الديوان العام.

كما شهد اليوم تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة تصميم ربوتات تحاكى الفضاء بمنحهم شهادات تقدير وميدالية محافظة السويس تقديرًا لتفوقهم في الدراسة.

جاء ذلك بحضورالدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حضر التكريم العقيد رامي سعد مديرعام مكتب المحافظ والدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم وسلمي الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم، كما حضر كل من النائب أحمد خشانة والنائب أحمد شوشة، عضوي مجلس الشيوخ.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل مناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم ، فهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد وحث جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكى يصلوا إلى أعلى المناصب، موجههم بالحفاظ على هذا التفوق.

كما أشاد المحافظ بدور القائمين على المنظومة التعليمية الازهرية بالسويس وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لمجهوداتهم وإسهاماتهم في هذا التفوق والنجاح.

كما قدم المحافظ الشكر لأسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين على ما بذلوه من جهد لصناعة نجاح وتفوق أبنائهم تقديرًا لدور الأسرة العظيم في خلق وصناعة جيل جديد من المتفوقين مطالبهم باستمرار دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقي المراحل التعليمية والحصول على الدراجات العلمية العالية لخدمة بلدنا الغالية مصر.

وفي نهاية التكريم قدم الدكتور مؤمن الهوارى، مصحف القرآن الكريم للواء عبدالمجيد صقر، تقديرا وشكرا لتعاونه المستمرة ودعمه الدائم وبذل الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية الازهرية بالسويس.

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