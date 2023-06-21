الاتحاد العربي للرياضة الجامعية يعتمد تشكيل اللجنة الإعلامية برئاسة شوبير

اعتمد الاتحاد العربي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور سعيد الحساني التشكيل الجديد للجنة الإعلامية للاتحاد.

وتكون التشكيل الجديد للجنة الإعلامية من الاعلامي احمد شوبير رئيسًا والعماني طالب البلوشي نائبًا للرئيس وثمانية أعضاء هم : الدكتورة ايمان قطب من مصر، والجزائري محمد حاج احمد والدكتور عماد عودة جودة من العراق، والليبي عبد السلام شلبيك، والموريتاني عمر بوبكر، والدكتور مصطفى العطيات من الاردن، والدكتور هشام سي احمد من المغرب، والدكتور طارد العتيبي من السعودية.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية قد ناقش تشكيل اللجنة الاعلامية الجديدة خلال اجتماعه في ديسمبر الماضي على هامش البطولة العربية لكرة الصالات التي اقيمت في مدينة العين الاماراتية.

يذكر ادأن الاتحاد العربي للرياضة الجامعية تأسس عام 2002 بتمثيل من ١٥ دولة عربية ليكون حاضنة للإبداع الرياضي في مؤسسات التعليم العالي بالوطن العربي.