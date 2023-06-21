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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه إلى باريس لحضور قمة ميثاق التمويل العالمي

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني
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تقدم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون  بدعوة  رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بزيارة رسمية إلى فرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي ستنعقد في باريس في الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2023.
 

تتيح القمة فرصة للقادة لمناقشة ملامح هيكل عالمي جديد قادر على مواجهة تحديات تمويل التنمية المستدامة والبيئة وانتقال الطاقة وأجندة تغير المناخ.

وفي الفترة التي تسبق الأحداث والمؤتمرات الدولية الهامة الأخرى خلال العامين المقبلين تهدف القمة إلى تحديد المبادئ والخطوات المطلوبة لإصلاح شامل للنظام المالي الدولي ،وتمهيد الطريق لشراكة أكثر توازناً وإنصافاً بين الدول الأعضاء فى الشمال والجنوب.
 ستساهم باكستان في النقاش في القمة بصفتها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في الخطاب العالمي ورائدة في مجموعة الـ 77 والصين وواحدة من أكبر البلدان النامية الأكثر تأثراً بتغير المناخ. وسيقدم رئيس الوزراء منظور باكستان ومقترحاتها لإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتمويل المناخ  والبنية التحتية الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحلول المتعلقة بالديون.
 

كما سيعقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع قادة العالم الآخرين على هامش القمة.

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