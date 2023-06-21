أسامة ربيع: نواصل تطوير المجرى الملاحي في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ هناك 5 محاور استراتيجية خاصة بقناة السويس، تتمثل في تطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري وتعظيم الاستفادة من أسطول الهيئة، وتنوع مصادر الدخل، فضلا عن الاستدامة والمحافظة على البيئة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي عُقد اليوم عن حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء: «عمليات تطوير المجرى الملاحي في قناة السويس مستمرة، إذ أنَ أعمال التطوير بالمجرى الملاحي ليست نفسها أعمال التطوير بالقطاع الجنوبي وقناة السويس الجديدة، هناك أمور أخرى يتمّ العمل عليها مثل إنشاء 5 جراجات للطوارئ حتى لا يتمّ تعطيل القناة أثناء تعطل أي سفينة وهو ما يعرف بالأمن المستدام لحركة الملاحة».

وتابع أسامة ربيع «قناة السويس كان بها 5 جراجات من قبل، وتم الانتهاء من 5 جراجات إضافيين ليصبح الإجمالي 10 جراجات في قناة السويس الجديدة والقديمة، علاوة على وجود 500 شمعة رباط وقيصون للأمور العاجلة عند تعطل السفن لفترة قصيرة للغاية، إذ ان الجراج يستغرق فترة إصلاحات أطول».

وأشار أسامة ربيع، إلى أنَّه جرى تحسين المدخل الشمالي والجنوبي لقناة السويس، مع تعميق التفريعة الغربية لقناة السويس، ومن ثم الدخول على المشروع القومي الأكبر وهو مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس.