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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص استولوا على حفار بمدينة بدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص استولوا على حفار بمدينة بدر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 سرقة حفار تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بسرقة (معدة حفار) بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك من أحد الأشخاص عقب إيهامه على التعاقد معه بإحدى الشركات، وتم بإرشادهم العثور على الحفار لدى مالك ورشة دوكو، وبسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وباستدعاء المجنى عليــــه تعرف على المعدة واتهمهم بالسرقة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

القبض على 3 اشخاص حفار بمدينة بدر رجال مباحث القاهره حفار