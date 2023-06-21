تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.08 % ليصل إلى 17,908.25 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.18 %، وصولا الي 7,490.58 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.12 % ليصل إلى مستوى 21,682.63 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.31 % ليصل إلى مستوى 3,675.4 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 5,399.23 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.06 %، ليصل إلى مستوى 3,294.28 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.03%، وصولا الي مستوى 2,974.69 نقطة.