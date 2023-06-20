وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

انعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

وقام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به خلال الشهر الماضي.

ومن جانبه، قدم أحمد عيسى خالص الشكر للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف وفريق عمله وكافة العاملين بالمتحف على ما يبذلونه من جهود كبيرة أثمرت بتحقيق إيرادات للمتحف خلال الشهور السابقة.

كما قام الدكتور أحمد غنيم بإطلاع أعضاء المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الشهر الماضي والتي من بينها عدد من الفعاليات مع سفارات الدول الأجنبية المختلفة منها معارض فنية وفعاليات للاحتفال بذكري دخول العائلة المقدسة لمصر.

كما تحدث أيضًا عن انطلاق فعاليات مبادرة "السينما والحضارة" والتي ينظمها المتحف فى إطار البرامج الثقافية والفنية لإحياء فن السينما والتي كان أولها تنظيم حفل ثقافي وفني خلال شهر يونيو الجاري بالمسرح الكبير بالمتحف، لافتًا إلى أنه تم عرض فيلم «المومياء» عقب الحفل والذي أخرجه المخرج الكبير شادى عبدالسلام، والذي تدور قصته حول المومياوات الملكية المصرية الموجودة بالمتحف بشكل كبير وما يخص إنقاذها.

كما أشار الدكتور أحمد غنيم إلى تنظيم المتحف لمجموعة من الأنشطة والفعاليات والورش الفنية للأطفال في إطار حرص المتحف على رفع الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.

كما شهد الاجتماع تقديم عرض توضيحي من الشركة المسئولة عن التشغيل عن خطة الدعاية والإعلان وميزانية التسويق الخاصة بالخدمات التي تقوم بتشغيلها.

وعقب الاجتماع، قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بافتتاح المنطقة التجارية الموجودة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف وأعضاء المجلس.

وتضم المنطقة متحف للأطفال وهو (كيميت كيدز)، حيث يعد أحد الأنشطة الثلاث التي تقدمها شركة كيميت، حيث تقدم أيضًا أنشطة خاصة بتنفيذ حرف خاصة بالنسيج والحلي في العصر الفرعوني للأطفال والتي يشارك في تصميمها الأطفال، وتقوم أيضًا بتقديم مسرحية (حتشبسوت) في المسرح الكبير بالمتحف والتي يحكي قصة الملكة حتشبسوت، وكذلك عرض السينما لفيلم قصير تاريخي باللغتين العربية والإنجليزية عن الحضارة المصرية.

وذلك بالإضافة إلى عدد من المحلات التجارية المختلفة والتي بلغ عددها حتى الآن إلى ١٢ محلًا ذات أحجام مختلفة، تبيع جميعها منتجات صناعة مصرية فاخرة منها للاكسسوارات والحلي، ومشغولات الأرابيسك، والحلويات، والمنسوجات، وألعاب الأطفال، إلى جانب محل خاص بمنتجات شركة ومصنع كنوز للمستنسخات الأثرية.