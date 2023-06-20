صور| إقامة قرية تراثية وناد جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مشروع جديد لإقامة نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة .

وأكد المحافظ، الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنصة المشاهدة الرئيسية والتي تتسع ل ٤٠٠ مشاهد، وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات، كما يجري حالياً إنشاء وتمهيد مضمار السباق والطرق الخدمية بطول ٥ كم. موجهًا بسرعة الانتهاء من الموقع العام للمضمار والبدء في تنفيذ استراحات التخييم للمتسابقين ومباني الخدمات البيطرية.

كما أضاف أن المشروع يشمل أيضًا إنشاء قرية تراثية تضم فندق على الطراز البيئي وملاعب رياضية ونادي صحي و مسرح مكشوف ومدينة ألعاب مائية ترفيهية.

وكان قد تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال مدينة الخارجة، يرافقهما إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد جهاد متولي رئيس المركز والتنفيذيين المعنيين.

حيث تابع تطورات مرحلة تربية دودة القز وإنتاج الشرانق بالمعمل المجهز، والتوسع في زراعة أشجار التوت المستخدم في التغذية، كما تفقد إنتاج الأسماك الطازجة واللحوم بمزرعتي الإنتاج السمكي وتربية النعام، موجهًا بطرح الإنتاج للمواطنين بالأسواق والمنافذ.

وأشار الزملوط، إلى تنوع منتجات الصوب الزراعية من الخضروات والفاكهة لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفيرها بأسعار مناسبة للحد من إرتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (1)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (2)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (3)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (4)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (5)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (6)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (7)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (8)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (9)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (10)

إقامة قرية تراثية ونادي جديد لرياضة الهجن والفروسية في الوادي الجديد (11)