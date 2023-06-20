رئيس جامعة المنيا يفتتح معرضي "إطار حر" و"طائر القصاصات" بفنون جميلة

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، معرض "إطار حر" للفنان الدكتور أحمد الحداد الأستاذ المساعد بقسم النحت، الذي تناول رؤية تشكيلية في فن النحت البارز والميدالية، ومعرض الفنان الدكتور أحمد رجاء عبد السلام المدرس بقسم الجرافيك، والذي جاء بعنوان "طائر القصاصات إلهام وظلال فنية" رؤية جرافيكية للمفردة التشكيلية، وذلك بقاعة عبد السلام الشريف بكلية الفنون الجميلة.

وقدم الدكتور أحمد الحداد في معرضه "إطار حر" مجموعة من الأعمال الإبداعية لفن النحت البارز التي تميزت بالتجديد وبصمة الفنان الخاصة في دائرة موضوعاتها، ورؤيته الفلسفية من خلال تنوع الخامات وعدم التكرار لتقديم رسالته الفنية والتثقيفية في صورة معاصرة.

كما عبر الدكتور أحمد رجاء في معرضه "طائر القصاصات" الذي ضم 18 عملاً فنياً عن رؤيته الفنية والتشكيلية المعاصرة لعنصر الطائر باستخدام مفردات لونية جرافيكية وظفت فيها الألوان والأبعاد الهندسية للقصاصات للتعبير عن الظلال وانسجام الألوان.

واثنى د. فرحات على الأعمال الإبداعية للفنانين، التي عكست حسهم الفني والتشكيلي المتميز، مطالباً بنقل أعمالهم الفنية إلي خارج المعارض لتشارك في توعية المجتمع بأهمية الفن في حفظ الهوية وتعزيز الحس الجمالي، والارتقاء بالمشهد الفني داخل أروقة الجامعة وبالمحافظة.