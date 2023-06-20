الليلة.. احتفالية للدكتور علي الدين هلال بمكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الأسبق احتفالية تقديرا للدكتور على الدين هلال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الاسبق بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2023، وذلك في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بقاعة السينما بمكتبة مصر الجديدة التابعة للجمعية ، بحضور تلاميذه واصدقاءه ومحبيه ، وجائزة النيل تعد أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقد منحت لأول مرة عام 1999، وسبق ان نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عن كتاب «السياسة والحكم في مصر» عام 1979

على الدين هلال حصل علي بكالوريوس كلية الاقتصاد (قسم العلوم السياسية- جامعة القاهرة) عام 1964، وزير الشباب من عام 1999 إلى 2004، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من عام 1994 إلى 1999، أمين المجلس الأعلى للجامعات من عام 1992 إلي 1994، له عشرات الكتب والبحوث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، وشارك فى العديد من المؤتمرات العلمية والسياسية. تولى "هلال" خلال مسيرته المهنية، عددا من المناصب منها: مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2011، مقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال العلوم السياسية، والمجلس الأعلى للجامعات من عام 2009 إلي 2011، وزير الشباب من عام 1999 إلي 2004، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من عام 1994 إلي 1999، أمين المجلس الأعلى للجامعات من عام 1992 إلي 1994