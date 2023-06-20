اختناق مسنة إثر حريق بمنطقة القابوطي في بورسعيد

أصيبت مُسنة بمحافظة بورسعيد، باختناق، اليوم الثلاثاء، إثر حريق في شقة ببلوك "17" بمنطقة القابوطي بالقرب من كوبري الشاحنات.

واستقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، السيدة: جيهان أحمد حامد محمد 60 عامًا، مصابة باختناق نتيجة حريق في شقة ببلوك "17" بمنطقة القابوطي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق في شقة ببلوك "17" بمنطقة القابوطي بالقرب من كوبري الشاحنات، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقي المنطقة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.