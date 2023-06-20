لأول مرة بالصعيد.. استخدام تقنية الـTAVI في عملية تغيير للصمام الأورطي بـ"الأقصر الدولي"

نجح فريق القسطرة القلبية بمجمع الأقصر الدولي بقيادة الدكتور ياسر صادق - استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية، وتحت إشراف الدكتور احمد البرعى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالاقصر، في إجراء عملية استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية باستخدام تقنية TAVI كبديل عن جراحة القلب المفتوح لمُسنة تبلغ من العمر 75 عاما.

وتتميز هذه التقنية العالمية بعدم الحاجة لعمل شق جراحي كبير في الصدر وعظمة القص كما يتم في جراحات القلب المفتوح، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج للتخدير الكُلي، وتتم العملية بأكملها خلال 30 دقيقة، والخروج من المستشفى إلي المنزل بحالة صحية جيدة في خلال 48 ساعة.

وتعتبر عمليات القساطر القلبية من أكثر التخصصات الطبية التي تتميز بها مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي يتم إجراؤها بفريق طبى متخصص يضم الاستشاريين والخبراء في تخصص القسطرة القلبية.