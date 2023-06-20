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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالًا هاتفيًا برئيسة المفوضية الأوروبية

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
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بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الإثنين، في اتصال هاتفي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعدادات مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطرق إلى التزامهما بمواصلة العمل عن كثب للتصدي للمؤسسات الإجرامية التي تقود الهجرة غير الشرعية.

رئيس الوزراء البريطاني رئيسة المفوضية الأوروبية بحث العلاقات الثنائية