رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالًا هاتفيًا برئيسة المفوضية الأوروبية

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الإثنين، في اتصال هاتفي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعدادات مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطرق إلى التزامهما بمواصلة العمل عن كثب للتصدي للمؤسسات الإجرامية التي تقود الهجرة غير الشرعية.