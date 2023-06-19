إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل أمام ليلة القدر بأكتوبر

أصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل أمام ليلة القدر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام ليلة القدر بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.