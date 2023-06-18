إصابة شابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق دمو/ الفيوم

أصيب شابان بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة في الجسم، إثر تعرضهما لحادث تصادم دراجتين ناريتين كانا يستقلانهما على طريق دمو/ الفيوم أمام مستشفى الفيوم الدولي، مساء اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليهما، فاصطدما معًا وسقط كلاهما أرضًا وأصيب بعدة إصابات.



وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى لتقديم العلاج اللازم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق دمو/ مدينة الفيوم بدائرة المركز، وإصابة شخصين في الحادث.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور والذي وقع أمام مستشفى الفيوم الدولي، وتبينّ إصابة كل أحمد حمادة سيد (18 سنة)، وعبد الغني حسني شاهين (34 سنة) بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.