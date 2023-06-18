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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة العقاب.. الإعدام ينتظر المتهمة بذبح سيدة في البحيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت منطقة رشيد بمحافظة البحيرة اليوم الأحد، جريمة بشعة عندما أقدمت سيدة على قتل أخرى ذبحا بسكين فى رقبتها فى ظروف غامضة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بطريق المعمورة رشيد القديم بجوار محطة كهرباء ابو قير بدائرة قسم شرطة رشيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة سيدة تدعى إيمان أ أ، 30 سنة، مقتولة ذبحا فى رقبتها. 
وبإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة أخرى، ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
في ذلك السياق.

 قال المستشار القانوني ، أيمن محفوظ في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن العقوبة المتوقعة في تلك الجريمة هي الإعدام وفقا لنص المواد 230 و 233  و234 من قانون العقوبات.

منطقة رشيد قتل أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة