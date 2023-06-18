الداخلية:غرفة عمليات مجهزة فى المدينة المنورة لتلبية كافة احتياجات حجاج القرعة

وفرت وزارة الداخلية المصرية غرفة عمليات مجهزة كليًا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة لمتابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن، لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

حيث يعمل الضباط والأفراد على مدار الـ24 ساعة من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء كافة الإجراءات، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، واستقبال الشكاوى والتعامل الفورى معها.

كما تحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة، كما تضم الغرفة قسم الحاسب الآلى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونيًا، وكذا تخصيص غرف لذوى الاحتياجات الخاصة، كما قامت البعثة بتسهيل دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق وحجز مواعيد الزيارة كما يتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.



كما تم توفير خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية تنسيقًا مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن من خلال العيادات الطبية الموجودة بكل فندق.



كما يصاحب بعثة وزارة الداخلية عدد من الأئمة والوعاظ وذلك لتقديم شرح كامل عن مناسك الحج والرد على استفسارات وأسئلة الحجاج، كما تضم البعثة عناصر من الشرطة النسائية لتقديم المساعدة للسيدات من كبار السن والمرضى واصطحابهم لزيارة الروضة الشريفة.

الداخلية :غرفة عمليات مجهزة تعمل على مدار الساعة بالمدينة المنورة

IMG-20230618-WA0014

IMG-20230618-WA0013

IMG-20230618-WA0012

IMG-20230618-WA0011

IMG-20230618-WA0010

IMG-20230618-WA0009

IMG-20230618-WA0008