المركز الثقافي الإيطالي ينظم حفلًا يجمع السينما بالموسيقى والأدب

أقيم في المركز الثقافي الإيطالي على هامش فعاليات برنامج "نظرة على السينما الإيطالية" في نسخته الثانية، المقامة في الفترة من ١٤ إلى ٢٧ يونيو الحالي والذي تقام فعالياته في سينما زاوية بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، عرض موسيقى حضره عدد كبير من الجمهور لسارة اليجراتا، وقامت بتقديمه الممثلة الإيطالية إيزابيلا روسينوفا وكان الحفل مزيجًا من الموسيقي والأدب والسينما ومختارات من قصائد D’Annunzio تخللتها أفلام وموسيقى تلك الحقبة، وشاركت السوبرانو سارة أليغريتا، فينسينزو رانا على البيانو.

يعد عرض "Le Muse ، الذي تم تنظيمه لأول مرة في مصر بالتنسيق الفني للمايسترو إليو أورتشيولو، فرصة متاحة للجمهور المحلي لاكتشاف Gabriele D’Annunzio بصفته أول كاتب إيطالي عظيم يؤمن بالسينما كوسيلة قوية لخلق الرؤى وتوليد المشاعر لدى جمهور ضخم.

وتم تسليط الضوء أثناء العرض على العلاقة بين الشاعر والفنانة إليونورا دوسيه، التي كانت واحدة من أشهر المغنيات أيضًا في مصر في مطلع القرن، التي من خلالها تبلورت فكرة دانونزيو بأن السينما ستصبح أداة لتلبية الحاجة الجماعية للغرائبية، وأبدت تعطشه لابراز الجمال، رغم الذوق المتدهور وأزمات الاغتراب والأزمات النفسية التي كانت سائده في ذاك الوقت.

أكد مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة الدكتور دافيديه سكالماني، إنه مع عرض Le Muse ، ظهر دانونزيو كمؤلف للحداثة استوعب مؤشرات ديناميكية جديدة للحساسية الاجتماعية.

وأضاف : كان هناك مجال في شعره لتعميم السرد من خلال السينما ولإثارة شخصية أنثوية جديدة قادرة على تفنيد الصور النمطية الاجتماعية. في "Le Muse" لدانونزيو حيث يمكننا تتبع آثار الأقدام السلبية لمجتمع محترم ولكنه في الواقع منافق، متلألئ من الخارج ولكنه مريض في الجوهر ومعرض لخيبة الأمل، وهو مجتمع تسيطر عليه عبودية المال التي تتجلى في كل علاقة إنسانية ؛ عالم يبحث فيه الجميع عن المشاعر الصادقة، عن مصدر إلهامنا.