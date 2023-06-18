أورام الأقصر توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الشبكة القومية لأبحاث السرطان.. صور

وقعت إدارة مستشفي شفاء الأورمان، برئاسة الدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، اتفاقية تعاون مشترك مع الشبكة القومية لأبحاث السرطان برئاسة الدكتورة نهي عوض رئيس الشبكة، بهدف إرساء قواعد لأبحاث علمية مشتركة بين المستشفي والشبكة القومية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتم توقيع الاتفاقية، بحضور الدكتورة عزة صالح رئيس قسم البحث العلمي بمستشفي شفاء الأورمان، وبشهادة أخصائي البحث العلمي سلمي محمود كشاهد توقيع علي الاتفاقية بين المؤسستين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الجمعية المصرية لأورام الجهاز التنفسي، بالتعاون مع الشبكة المصرية لأبحاث السرطان التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر السنوي للجمعية في الفترة من 15-17 يونيو بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذي ناقش الجديد في أورام الجهاز التنفسي وطرق استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أورام الجهاز التنفسي قبل ظهور الأعراض.

وتم دعوة عدد من أبرز علماء العالم في أورام الرئة إلي المؤتمر لاستعراض أحدث ما توصل إليه العلم في طرق تشخيص وعلاج المرض.

وأقيمت الجلسة الرئيسية بثاني أيام المؤتمر، والتي ناقشت مستقبل البحث العلمي في مصر وآليات تنفيذ المشروعات البحثية، في إطار القوانين الجديدة المتعلقة بالبحث العلمي خلال الفترة الحالية .

حضر الجلسة، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وزير الصحة الأسبق، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، واللواء طبيب خالد عامر، رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي.

توقيع الاتفاقية (1)

توقيع الاتفاقية (2)

توقيع الاتفاقية (3)

توقيع الاتفاقية (4)

توقيع الاتفاقية (5)