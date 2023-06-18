صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 17,949.73 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3,487.07 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 5,196.38 نقطة.

كما كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 3,288.32 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 21,670.72 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.39%، مسجلا 7,514.86 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.56% وصولا لمستوى 2,957.04 نقطة.