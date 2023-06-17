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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يدين استمرار إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ويؤكد التزام أمريكا بدعم أوكرانيا

بلينكن
بلينكن
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أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية في بحر اليابان.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا قبل سفر بلينكن إلى جمهورية الصين الشعبية- بحسب ما جاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية. 
وأكد بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان وناقش الجانبان أهمية التعاون الثلاثي المستدام بين الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا في مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدا دعمهما المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

اليابان بلينكن الصواريخ