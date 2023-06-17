حصيلة نهائية.. إصابة 33 شخصًا في تصادم أعلى طريق 51 بالقاهرة الجديدة

أصيب 33 شخصا إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وسيارة نقل وسيارة سوزوكي وسيارة ربع نقل، أعلى طريق 51 بالقاهرة الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشروق وبدر ومستشفيات محافظة الشرقية لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل وسوزوكي أعلى الطريق، مما أسفر عن إصابة 33 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى بدر والشروق ومستشفيات محافظة الشرقية، ووفق مصدر طبي، تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسجحات وقطوع جرحية بأنحاء متفرقة بالجسد.

وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات ورفع حطام الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.