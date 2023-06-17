هل الأضحية واجبة على الحاج؟.. دار الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يلزم الحاج أضحية فى بلده ولا فى غيرها، لكن يجوز له -إن أراد- أن يضحى فى أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح عنه فى بلده أو غيرها، وإن كان عوده من الحج قبل انتهاء وقت الذبح أمكنه ذبح الأضحية بنفسه إذا رجع، ولا يجوز ذبح الهدى بنية الأضحية مع الهدى؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل.

وأكدت الدار، أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة.

وتابعت الدار: ولا مانع شرعا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سبع واحد من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية.

وأن ذلك تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا ولا يريد أن يقصر في أدائهما.