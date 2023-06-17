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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يدين هجوما مسلحا استهدف مدرسة غربي أوغندا

الأردن
الأردن
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة بمنطقة مبوندوي غربي أوغندا، مساء أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديقة، وإدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف. 
وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

مبوندوي الأردن أوغندا