41 قتيلا في هجوم إرهابي لـ"داعش" على مدرسة في غرب أوغندا

السبت 17/يونيو/2023 - 01:45 م

أعلنت الشرطة الأوغندية، أمس السبت، أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي قتلوا 41 شخصا في هجوم على مدرسة غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الشرطة في بيان، إن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لداعش، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.

وأضافت الشرطة على تويتر: "تم حتى الآن انتشال 41 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا، وجرى أيضا نقل 8 مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".

وتابعت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.