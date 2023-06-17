إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أكتوبر

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بالحي الأول بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين في الحي الأول بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة نتج عنها إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط باقي طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.