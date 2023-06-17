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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس أعلى وصلة دريم بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 8  أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس أعلى وصلة دريم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى وصلة دريم بعد ماونت فيو اتجاه اكتوبر ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين  وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس، وأسفر الحادث عن اصابة 8  أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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