إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس أعلى وصلة دريم بأكتوبر

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس أعلى وصلة دريم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى وصلة دريم بعد ماونت فيو اتجاه اكتوبر ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس، وأسفر الحادث عن اصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.