إيطاليا.. احتجاجات على توريد الأسلحة إلى كييف

نظمت مجموعة من النشطاء الإيطاليين من جمعية "فينيتو-روسيا" والحركة العامة "فيرونا من أجل الحرية" مساء الجمعة، احتجاجا على توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال رئيس جمعية "فينيتو - روسيا" بالمارينو زوكاتيلي، إن "ممثلين بارزين للقيادة السياسية الإيطالية، ولاسيما رؤساء مجلسي البرلمان الوطني ووزير الثقافة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الثقافية والفنية وممثلي وسائل الإعلام شاركوا في الاحتجاج حاملين العلمين الروسي والإيطالي لنقول "لا" لسياسة "الناتو" القاتلة ونعم لروسيا".

وحمل النشطاء لافتات كتب عليها "روسيا صديقة، و"الناتو" عدو" و"الاتحاد الأوروبي شريك، وإيطاليا خادم".

وأضاف زوكاتيلي: "كان هدفنا على وجه التحديد إثبات أنه ليس كل الإيطاليين يدعمون سياسة السلطات الحالية في نزاع أوكرانيا. نعتبر أن إرسال الأسلحة إلى نظام كييف لا يؤدي إلا لاستمرار هذا النزاع. الأسلحة الإيطالية، غالبا ما تستخدم ضد المدنيين في دونباس، ولذا يجب البحث عن حل لهذه المشكلة على طاولة المفاوضات".