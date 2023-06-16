بوتين يتحدث عن أسباب اندلاع القتال ويعلق على هجوم أوكرانيا المضاد

ادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن النظام الأوكراني بدأ الحرب في أوكرانيا بدعم من الدول الغربية عام 2014، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ولفت الرئيس الروسي، في كلمته أمام المشاركين في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إلى أن الجميع في الغرب يفضلون عدم التطرق لذلك.

وتابع بوتين: "لكني مضطر للتذكير بأن الجانب الأوكراني بالذات، استخدم الطيران والدبابات والمدفعية في 2014".

واتهم "الشركاء في الغرب" بأنهم تخلوا بشكل رسمي عن التسوية السلمية، على الرغم من أنهم وقعوا الاتفاقيات، وبعد ذلك صرحوا علنا بأنهم كانوا يخادعون. ودفع هذا موسكو لاستخدام القوات المسلحة لوقف هذه الحرب.

وتطرق الرئيس الروسي إلى محاولة الغرب بكل جهده لـ "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة".

وأضاف: "لكننا وضعنا صوب أعيننا تدمير الآلة العسكرية الأوكرانية واجتثاث النازية من هناك".

ويرى بوتين أن "كل الأسلحة في أوكرانيا من الخارج، ولذلك لن يستمر هذا الأمر للأبد. مصانع تصنيع الأسلحة الروسية، تعمل ليلا ونهارا، ولدى روسيا احتياطي كبير من الأسلحة والذخيرة".

وحول الوضع في جبهات القتال، بعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد، قال الرئيس الروسي: "البعض في بعض القطاعات من الجبهة، يشهدون وصول الوحدات الأوكرانية إلى خط الدفاع الأول، لكن القوات الأوكرانية تستخدم في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي لاختراق الدفاعات، ورغم ذلك لم يتمكنوا من تحقيق أي نجاح ملموس".

كما ادعى بوتين، أن خسائر الجانب الأوكراني بالنسبة للجانب الروسي تبلغ 1 إلى 10.