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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم 3 قطارات في الهند إلى 290 قتيلا

حادث تصادم ثلاثة
حادث تصادم ثلاثة قطارات في الهند
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم ثلاثة قطارات في ولاية "أوديشا" شرقي الهند في وقت سابق الشهر الجاري إلى 290 قتيلا، بعدما لقي أحد المصابين مصرعه متأثرا بجراحه.

وقالت المستشفى - التي كان يتلقى فيها الضحية العلاج اللازم حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ - إنه كان يعاني من جروح بالغة في الرأس والساق إلى جانب جروح داخلية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، مضيفة أنه تم بتر جزء من ساقه اليسرى تحت الركبة غير أن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان ثلاثة قطارات واجهت واحدة من أسوأ حوادث السكك الحديد في الهند بالقرب من محطة سكة حديد في مقاطعة /بالاسور/ بولاية /أوديشا/ شمال شرقي الهند في الـ 2 من شهر يونيو الجاري.

ضحايا الهند المصابين ثلاثة قطارات حادث تصادم