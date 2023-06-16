بريطانيا تدعو كوسوفو للإفراج الفوري عن الضباط المحتجزين

دعت الحكومة البريطانية ، اليوم الجمعة، إلى الإفراج الفوري عن رجال شرطة كوسوفو الثلاثة المحتجزين منذ 14 يونيو الجاري.

وذكرت المملكة المتحدة، في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الجمعة/، "أننا نحث كوسوفو وصربيا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الإجراءات الأحادية واتخاذ إجراءات فورية لتخفيف التوترات".

وأضاف البيان "نكرر دعوتنا لرئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي وحكومته لضمان قيام رؤساء البلديات المنتخبين بواجباتهم الانتقالية من مواقع بديلة خارج المباني البلدية وسحب وحدات الشرطة الخاصة من المباني البلدية".

وتابع بيان الحكومة البريطانية بالقول "يجب الإعلان عن انتخابات جديدة وشاملة في أسرع وقت ممكن، ونتوقع ونشجع صرب كوسوفو على المشاركة في هذه الانتخابات".

واختتم البيان "نتوقع من كوسوفو وصربيا الانخراط على الفور في الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص بدء العمل دون مزيد من التأخير لإنشاء رابطة لبلديات الأغلبية الصربية".

ويعد القبض على رجال الشرطة الثلاثة ليل الأربعاء الماضي هو الواقعة الأحدث في سلسلة من التطورات التي أثارت التوتر بين كوسوفو وصربيا مما أثار مخاوف من تجدد العنف بين الدولتين اللتين دارت بينهما حرب في السابق.