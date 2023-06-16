افتتاح مسجد وضريح الفضل بن العباس بالمنوفية

شارك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، نيابة عن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، في افتتاح مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد " سيدى شبل الأسود " بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، والذي افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأوضح وزيري أن افتتاح المسجد اليوم يأتي استمرارا لسلسلة التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف في الفترة الأخيرة والتي أثمرت عن العديد من الافتتاحات للمساجد الأثرية خلال هذا العام وآخرها كان افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الظاهر أوائل الشهر الجاري.

وعن مشروع الترميم أوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ شهر يوليو 2021حتي مايو 2023، لافتا إلى أن الأعمال تضمنت معالجة الأسقف والأرضيات وترميم وصيانة الجدران، وكذا صيانة وترميم الأعمال الخشبية والتى تتمثل فى المنبر وكرسي المصحف وكافة أشغال الخشب بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء والإضاءة بالمسجد، وصيانة الواجهات ومعالجة واستكمال الشبابيك الجصية، وتركيب نظام صرف مياه الأمطار، كما تم تأهيل الموقع العام للمسجد والضريح.

ومن جانبه قال الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن المسجد ينسب إلى أمير الجيوش محمد بن الفضل بن سيدنا العباس عم سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من آل بيت النبوة الملقب بشبل الأسود، والذي أرسله الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه على رأس قيادة الجيش في مصر وإستشهد في موقع الضريح، لذا حرص الفاطميون على إنشاء ضريح ومسجد مجاور لقبره.

وقد تطورت عمارة المسجد على مر العصور حتي أعيد بناؤه عام 1899، ثم قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناؤه مرة أخري في عهد الملك فؤاد الأول عام 1925، وتم افتتاحه عام 1927.

ويتكون المسجد من بيت صلاة وصحن مكشوف. ويوجد ضريح سيدى شبل وإخواته السبع بنات داخل مقصورتين يعلوهما قبة ضريحية. وللمسجد مئذنة واحدة على الطراز المملوكى فى الركن الشمالى الغربى وبقايا مئذنة فى الركن الجنوبى الشرقى.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي بالتزامن مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي والذي يوافق 13 يونيو من كل عام.

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