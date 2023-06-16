المضحكون الجدد.. «البوابة نيوز» ترصد كيف نجحت التجارب الكوميدية الحديثة في حفر مكانتها عند الجمهور

الشعب المصري محب للنكتة والكوميديا، وهو من أشهر الشعوب التي تسخر من آلامها وتحولها إلى ضحكات، لذلك فإن فن الكوميديا دائم التجدد ولن ينضب عند المصريين أبدا، فهو راسخ في الهوية المصرية.

تتعاقب الأجيال الكوميدية من الفنانين الذين يجدون طريقهم لقلوب الجماهير حينما يتمكنون من إسعادهم، فضحك الجمهور وحده رسالة هادفة تخرجه من وتيرة الحياة ومللها ومتطلباتها العملية وتكون فاصلا من المرح والضحك يخفف وطأة الأمور علينا.

وترصد «البوابة نيوز» خلال التقرير التالي أبرز التجارب الكوميدية الحديثة التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور:

نجوم مسرح مصر

قدم الفنان أشرف عبدالباقي بالتعاون مع مجموعة من شباب الممثلين، في صناعة نوع جديد من المسرحيات على شكل حلقات، بحيث تكون كل حلقة باسم ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر، عُرِض لأول مرة عام ٢٠١٤. وبعد أن حققت العروض نجاحا ملحوظا استمرت المواسم الجديدة للعمل على مدار سنوات. وكانت العروض من بطولة الفنانين أشرف عبد الباقي، وعلي ربيع، ومصطفى خاطر، وحمدى الميرغنى، ومحمد أنور، ودينا محسن وكريم عفيفي، وعدد من الوجوه الشابة ومن تأليف وإخراج السيناريست المصري نادر صلاح الدين. تميزت العروض بالمساحة الكبيرة للارتجال واستخدام «إيفيهات السوشيال ميديا» والتجديد من خلالها، حتى أصبح كل فنان منهم نجم مطلوب في أعمال منفردة.

الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد

كون الفنانون أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد فرقة فنية خلال فترة الدراسة الجامعية عرفت باسم «تمر هندي للإنتاج الفني»، وقدموا من خلالها عدة أفلام ساخرة منخفضة التكلفة، كان أشهرها على الإطلاق وأكثرها صيتًا هو فيلم «رجال لا تعرف المستحيل». واكتشفهم الكاتب والمنتج محمد حفظي وقدمهم من خلال مسلسل «أفيش وتشبيه» و«فيلم ورقة شفرة»، وقدموا سويا عدد من الأعمال الناجحة بشكل كبير وهي أفلام «سمير وشهير وبهير»، و«بنات العم»، وقدموا أيضا المسلسل الكوميدي «الرجل العناب»، وكان آخر عمل جمع بينهم فيلم «الحرب العالمية الثالثة» في عام ٢٠١٤.

قدم الثلاثي كوميديا الإفيه والموقف وساعدهم في ذلك بجانب موهبتهم في الكتابة والتمثيل علاقة الصداقة التي تجمعهم.

أحمد مكي

يغرد النجم أحمد مكي خارج السرب، ويقدم فكره وخلفيته التي لها بصمة في كل أعماله، بعد أن عاش في حي الطالبية لتخرج الإيفيهات عصرية شبابية وأحيانا شعبية تتماشى مع الأدوار التي يقدمها. تخرج «مكي» في معهد السينما قسم إخراج، وأخرج عددًا من الأفلام القصيرة، وبدأت مسيرته الاحترافية بإخراجه لفيلمه الطويل الأول «الحاسة السابعة» عن قصة مستوحاة من فيلمه القصير بنفس الاسم والذي أخرجه في عام ٢٠٠٣.

شارك أحمد مكي في إخراج عدد من المسلسلات الشهيرة مثل «لحظات حرجة»، و«تامر وشوقية»، الذي قدم خلاله شخصية «هيثم دبور»؛ ليحقق نجاحا كبيرا به، وتخرج الشخصية لتشارك في فيلم «مرجان أحمد مرجان» مع الفنان الكبير عادل إمام، ثم استمر استثمار مكي لهذا النجاح وطرح فيلم «H دبووور». وفي السينما ظهرت قدرة «مكي» على التلون وتغيير اللهجات.

أحمد أمين

النجم أحمد أمين له تجربة فنية مميزة وطاقة كوميدية فريدة، استغلها في البداية بالكتابة لأعمال الأطفال مثل مسلسلات الرسوم المتحركة «بسنت ودياسطي»، «القبطان عزوز»، و«كوكب كراكيب»، لينتقل بعدها لكتابة البرامج الكوميدية الساخرة وحقق نجاحا كبيرا ببرامج «البلاتوه» و«أمين وشركاه»، التي اعتمدت على اسكتشات كوميدية تسخر من الواقع بطريقة فنية.

بدأ أحمد أمين خطواته الأولى في عالم التمثيل بالأدوار الصغيرة فشارك في مسلسل «خلصانة بشياكة»، وفيلم «الكنز»، إلى أن قدم البطولة المشتركة التي جمعته بالفنانين ريم مصطفى وأكرم حسني في مسلسل «الوصية».

وفي عام ٢٠٢٠ قدم مسلسل «ما وراء الطبيعة» من بطولته لأول مرة، وهو عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، لاقى العمل نجاحا كبيرا خاصة أنه ابتعد عن الكوميديا التي يجيدها، ولكن تخلل العمل بعض الايفيهات التي تناسب أحمد أمين بشكل أكبر من الشخصية التي يقدمها وهي الدكتور رفعت إسماعيل أستاذ أمراض الدم.

وبعد عامين، عاد أحمد أمين لجمهوره في الدراما بشخصية عرفات في مسلسل «جزيرة غمام»، التي ملك أدواتها بدرجة تنسيك خفة ظله، وشاهدناه في حالة تقمص شديدة لأول مرة حاز عليها العديد من الجوائز.

شخصية «عرفات»، مفكرة باحثة مؤمنة بالله وسط مغريات الحياة في نص كتبه عبد الرحيم كمال، لا يخلو من الخيال ظهرت كرامات للشيخ عرفات وتابعنا كيف تعامل معها بتواضع لله الذي منحه إياها، فحصد أحمد أمين نتيجة اجتهاده الشديد في تقديم تلك الشخصية بالعديد من الجوائز والتكريمات. وفي رمضان الماضي قدم أمين بطولة المسلسل الكوميدي «الصفارة» واختار أن يكون معه في بطولته الموهبة الشابة طه دسوقي بعد أن لفت الأنظار مؤخرا، ليقدما ثنائيا كوميديا ممتعا للجمهور.

أكرم حسني

حقق النجم أكرم حسني نجاحا كبيرا بشخصية «أبو حفيظة»، التي اخترعها لنفسه وهو مقدم البرنامج الساخر «أسعد الله مساءكم»، الذي يستضيف خلاله فنان ويناقشه في عدد من المواضيع، ويتخلل الحلقة عدد من الاسكتشات والأغاني.

استطاع أكرم أن يرسم لنفسه لونا خاصا من الكوميديا بأفكار وإفيهات جديدة وخفة ظل طاغية.

موهبة في الكتابة للكوميديا والأداء، عمل عليها أكرم بكل تفاصيلها من حيث المظهر والصوت وردود الأفعال التي تناسب الشخصية، لم يأت هذا النجاح بشكل مفاجئ فمنذ كان في الثانوية العامة شعر أن ميوله أدبية، ولكن والده أصر على اختيار القسم العلمي ليتمكن من دخول كلية الطب، وبعد رسوبه قرر الالتحاق بالقسم الأدبي.

نادى الفن «أكرم» وهو في كلية الشرطة وبعد أن وصل لرتبة نقيب، حيث اختار القيام بالدراسات العليا في كلية الإعلام وخلال عمله في الشرطة حصل على دبلومتين وتمهيدي ماجستير.

وفي ٢٠٠٤ بدأ تقديم البرامج في إذاعة نجوم إف إم بجانب عمله، حتى قرر ترك الشرطة بشكل نهائي، وتوالت البرامج التي قدمها للإذاعة وصولا لنجاحه الأكبر في شخصية «أبو حفيظة».

ولكن خوفه من تجربة التمثيل الجديدة عليه أخره خمس سنوات حتى أقدم على تلك الخطوة بعد أن تعلم الكثير، دخل عالم السينما وشارك في عدد من الأعمال منها فيلم «بنك الحظ» مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و«كلب بلدى» مع أحمد فهمى، «والبدلة» مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم.

طه دسوقي

لمع نجم الفنان طه دسوقي في سماء الكوميديا بعد مشاركته في بطولة مسلسل «موضوع عائلي» بالجزء الأول والثاني منه الذي جمعه بالنجم ماجد الكدواني في دور خاله. لا يتوانى «طه» عن طرح الإيفيهات الحاضرة فهو يمتلك قدرة مذهلة على الارتجال الكوميدي وقدم العديد من العروض المسرحية كستاند أب كوميدي، ليلفت أنظار الجمهور في كل مشاهده بالمسلسل.

رحمة أحمد

حققت الفنانة رحمة أحمد شهرتها بمشاركتها في مسلسل «الكبير أوى ٦»، حيث ظهرت في دور زوجة «الكبير أوي»، والتي يجسدها الفنان أحمد مكي، وكان أمامها تحد كبير، فزوجة الكبير كانت تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم وارتبط الجمهور بها وحققت نجاحا بهذه الشخصية.

«مربوحة» هو اسم الشخصية التي جسدتها «رحمة» وهي الزوجة الجديدة للكبير التي تمر بعثرات عديدة حتى تتأقلم مع زوجها وأبنائه وتحدث الكوميديا من الأفكار المختلفة للخروج من تلك المشاكل، ومن أبرز الحلقات التي قدمتها ليلة الزفاف لتخترع «طقمة»، وإطلالات مختلفة، لتبهر عريسها، ويستمر إيفيه «الطقمة» على مدار الحلقات.