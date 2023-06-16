حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية حبس المتهمين بقتل طبيب يدعى أسامة توفيق ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، في واقعة مقتل طبيب بمنطقة الساحل، أن المتهمين الذين تم التحقيق معهم هم طبيب زميل المجني عليه وسيدة ورجل يعمل تمرجي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الرئيسي متزوج عرفيا بالمتهمة منذ ٤ أعوام واتفقا على استدراج المجني عليه ومساومته على أخذ مبلغ مالي منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه داخل عيادة في منطقة الساحل ثم قدمت له المتهمة الثانية مشروب به كمية من المخدر الذي تصادف أنه زائد عن الحد.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عايدة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مقتولًا وملقاة داخل العيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.