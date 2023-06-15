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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لأول مرة.. "الحسيني" رئيسا للمكتب الفنى بـ"العالمى للكاراتيه"

محمد الحسينى
محمد الحسينى
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أصدر الأسبانى انطونيو اسبينوس، رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه والمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، قرارا بتشكيل المكتب الفنى للاتحاد الدولى للكاراتيه، واختيار محمد الحسينى رئيسا للمكتب الفنى.

جدير بالذكر ان هذا المنصب لم يقلده اى عربى او افريقى من قبل، وجاء الاختيار هذا  بعد إساهمات "الحسينى" فى المجتمع الدولى لرياضة الكاراتيه، حيث شارك فى تعديل قانون اللعبة اكثر من مرة، وتنظيم اكثر من حدث دولى ورئاسة العديد من البعثات المصرية.

يشغل المهندس محمد الحسينى، رئيس قطاع المتابعة فى شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، وسبق ان أختاره الاتحاد الدولى للكاراتيه، رئيسًا للجنة الفنية بالاتحاد، ليصبح أول مصرى وعربى وأفريقى، أيضا، يصل لهذا المنصب.

وتقدم "الحسينى"  بالشكر الى كلا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وزملاءه بالاتحاد المصرى للكاراتيه، برئاسة الكابتن محمد الدهراوى، على مساندتهم ودعمهم له طوال الوقت.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للكاراتيه الإسباني انطونيو اسبينوس رئيس الاسكندريه لتوزيع الكهرباء الاتحاد الدولي للكاراتيه