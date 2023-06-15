البورصة تربح 26 مليار جنيه ورأس المال يصعد 2.06%

ربحت الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 26 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، مقابل 1.136 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 17881 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 2.06%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 5.09% مغلقا الفترة عند 3466 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.99% مغلقا الفترة عند 2941 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.58% مغلقا عند 21542 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 3.19% مغلقا الفترة عند 5163 نقطة.

البورصة خلال تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 3.2 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 1.162 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.05 %، ليغلق عند مستوى 17,881.52 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.07 %، ليغلق عند مستوى 7,485.55 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX50 بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 3,263.51 نقطة، كما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 1.04 % ليغلق عند مستوى 3,466.77 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.82%، ليغلق عند مستوى 5,163.21 نقطة،

كما هبط مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.08 %، ليغلق عند مستوى 21,542.81 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 2,941.58 نقطة.